Nouvelle saison pour le Trinkhall : Des lieux pour exister

Des lieux pour exister invite à réfléchir à notre manière d’habiter nos lieux familiers en ces périodes troublées de crises climatique, sanitaire et géopolitique. Nous n’habitons plus aujourd’hui nos espaces de la même manière. Nous reconfigurons nos lieux de vie à l’aune de nos existences recentrées sur ici et maintenant. Nos ancrages ne se rêvent pas ailleurs.

Les artistes éclairent sur ces lieux à habiter. Dans l’atelier, ils créent des espaces de liberté. Les images qu’ils conçoivent renseignent sur la possibilité d’habiter nos existences en lien avec les autres et de penser nos espaces de vie en relation sensible avec le monde intérieur.

Carl Havelange au micro de Pascal Goffaux.