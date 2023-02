Nouvelle saison inédite de la série à succès "Les Bracelets Rouges"

Après le succès, le reboot

Depuis sa première saison, la série a séduit le public belge et français. Sur TF1, Les Bracelets Rouges, toutes saisons confondues, a rassemblé entre 5 et 6 millions de téléspectateurs par soirée de diffusion. Un carton d'audience qui a motivé la chaine a créer ce reboot.

Côté casting, on trouve à nouveaux de jeunes talents comme Léo Lorléac'h (qui a débuté sa carrière à 8 ans dans Maintenant ou jamais) mais aussi Noé Nodecki (Quand on crie au loup) dont il s'agit du deuxième rôle, Kali Boisson (ASKIP, saisons 3 et 4), Esther Blanc (la cadette du casting) et Noah Deric (vu dans la saison 3 du soap Un Si Grand Soleil).

Pour incarner le personnel médical, la plupart des comédiens originaux reprennent leurs rôles : Lionel Abelanski (Dr Catalan), Guilaine Londez (Dr Riffiez), Emilie Gavois-Kahn (Estelle), Diouc Koma (Lucien), et Juliette Lamboley (Valentine).

Comme lors de ses saisons précédentes, cette "nouvelle génération", mise sur un casting jeune et plein de talents, des intrigues fortes et émouvantes, un humour doux, et une attention particulière sur la réalisation.

Bon à savoir : pas besoin de regarder les trois premières saisons pour suivre l'intrigue de celle-ci. Mais si le cœur vous en dit, elles sont disponibles gratuitement sur Auvio !

Les Bracelets Rouges : Nouvelle Génération, dès le 16 février à 20h35 sur La Une et en replay pendant 15 jours sur Auvio.