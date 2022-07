Nouvelle saison de " Stoemp, Pèkèt… et des rawettes ! " à découvrir le 1er juillet sur La Une

Cet été, découvrez la nouvelle saison de " Stoemp, pèkèt… et des rawettes " !

Embarquez avec Fanny Jandrain et ses invités sur une toute nouvelle péniche qui partira de Namur et naviguera entre la Sambre et la Meuse. Fanny Jandrain y accueillera de nombreux invités : BJ Scott, les Frères Taloche, Adamo, Jean-Luc Fonck, Joachim Gérard, Dominique Monami. Ils partageront avec elle les spécificités de leur langue régionale. Tous connaissent indéniablement un petit mot ou une expression dans leur dialecte de cœur… " Non, peut-être, mi p’tit ! " Ces paroles, ces phrases bien de chez nous pimentent nos conversations, et elles seront une nouvelle fois à l’honneur dans ce rendez-vous, qui, fort de son succès de l’an dernier, revient cette année !

Au programme, au cours de cette remontée au fil de l’eau, un tube sera revisité à la sauce stoemp par le groupe " Mister Cover ". Vous sauterez dans " La machine à remonter le folklore " avec Freddy Tougaux, et découvrirez avec des enfants des expressions locales. Pierre Ligot sera également présent avec sa chronique " Ici on dit ainsi ". Seront au rendez-vous de la bonne humeur, des émotions, des rencontres, de l’humour, de la découverte, bref, tous les ingrédients parfaits pour un cocktail explosif de cette nouvelle saison de " Stoemp, Pèkèt… et des rawettes " !

A découvrir tous les vendredis du 1er juillet au 26 août à 20h20 sur La Une.