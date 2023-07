Nouvelle saison de "Crimes et indices": pour Ophélie Fontana, "le genre du true crime plaît car tout le monde peut s’identifier"

Ainsi, le téléspectateur suivra tout le déroulement de l’enquête, de ses premiers balbutiements au dénouement final, qui dans certains cas n’est révélé que bien longtemps après les faits. "C’est ça qui me frappe cette année dans de nombreuses enquêtes : on voit que ça peut parfois prendre de nombreuses années pour avoir la vérité judiciaire", confie ainsi la présentatrice. À ce propos, elle cite par exemple Dino Scala, le violeur de la Sambre, au sujet duquel une nouvelle enquête a été ouverte au mois de mai dernier, 30 ans après les faits. "Il faut savoir qu’il y a beaucoup d’affaires criminelles où il faut attendre parfois 20-30 ans avant que la vérité éclate. Parfois, c’est l’évolution des techniques d’analyses scientifiques qui permet de faire des progrès des années plus tard, et qui permet aux familles des victimes d’obtenir la vérité", poursuit-elle ensuite.

Partant de cet état de fait, cette nouvelle saison de "Crimes et indices" revisitera donc plusieurs anciens cold cases, traités précédemment dans "Devoir d’enquête". "Il y a une partie des enquêtes qui sont effectuées à l’extérieur et qui sont souvent des enquêtes françaises, mais cette année on a aussi ressorti de nos archives des dossiers réalisés par l’équipe RTBF, car il y a eu des évolutions dans l’actualité", explique Ophélie Fontana. Tandis que 10 épisodes sont des inédits, réalisés à partir d’affaires traitées dans la série "Au bout de l’enquête", 3 des émissions présentées constitueront par conséquent une mise à jour d’émissions maison plus anciennes.