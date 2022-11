Nouvelle réunion au Parlement de Wallonie sur le coût des travaux

Le bureau élargi du Parlement de Wallonie se réunit ce lundi 7 novembre. Il examinera une nouvelle fois la situation du personnel après la mise à l’écart provisoire du greffier de l’institution. Mais, essentiellement, ce bureau se penchera à nouveau sur les énormes dépassements budgétaires provoqués par ses travaux d’extension.

Audit

Initialement, les travaux d’extension, destinés à regrouper en un seul lieu tous les bureaux des députés et de leurs collaborateurs, devaient se monter à 10 millions €. Actuellement, l’ardoise dépasse les 40 millions €. Dans la même veine, une liaison piétonne souterraine entre le parking du Grognon et le Parlement, réservée aux seuls membres de l’institution, devait coûter un peu moins d’un million €. Le coût actuel se situe actuellement à plus du triple !

Face à ces révélations, le bureau du Parlement (où l’on retrouve les principaux partis de la majorité) avait sollicité une analyse de la situation de la part du maître d’ouvrage des travaux du Parlement, AT Osborne (dont la mission est le conseil et le suivi des chantiers). Dans un communiqué diffusé ce samedi, le bureau fait savoir que des enquêtes diligentées "Il ressort que les surcoûts supportés au-delà des estimations réalisées ex-ante s’expliquent par la nature de l’évolution des travaux et par l’adjonction de prestations non budgétées initialement. Les paiements effectués (après approbation des pièces par l’auteur de projet et l’assistant maître d’ouvrage) correspondent à des prestations précises".

Bref, si cela a coûté, c’est parce que les coûts des matériaux ont augmenté et que le cahier des charges a été modifié, par de nouvelles exigences.

"Circulez, il n’y a plus rien à voir" ?

En somme, tout est en ordre, tout est justifié. D’ailleurs, tout cela a été validé par les instances parlementaires chargées de contrôler le bien-fondé de ces travaux complémentaires, ne manque pas de préciser le communiqué du bureau du Parlement.

C’est sans doute là que le bât blesse. Les travaux sont prévus depuis 2016. Aucun parti ne les avait jusqu’ici remis en cause. Chaque phase a été confirmée. Donc, les quatre partis historiques (PS-MR-Ecolo-ex-cdH) sont tous, à des degrés divers peut-être, impliqués dans ce dossier. Et à chaque étape, les contrôles ont été effectués par des membres des mêmes partis que les contrôlés !

Forcément, le PTB a beau jeu de dénoncer à présent l’entente entre les partis "traditionnels" sur ces travaux. Le PTB, principal parti d’opposition, ne siège pas au bureau où ne se retrouvent que des représentants de la majorité. Ce bureau constitue le véritable gestionnaire de l’institution.

Si les procédures (mais lesquelles ?), semblent avoir été respectées, on attend toujours les justifications de tels dépassements.

Et le personnel ?

L’affaire avait été déclenchée par les accusations de harcèlement à l’encontre du greffier du Parlement. De nombreux témoignages ont rapidement afflué pour dénoncer le climat de terreur que le greffier faisait régner sur son personnel. Cela avait poussé le bureau à écarter ce greffier pour six mois.

Le bureau annonce à présent un marché public est lancé afin de désigner un organisme spécialisé chargé d’entendre les membres du personnel du Greffe. Au terme de sa mission, dont la durée n’excédera pas 6 mois, ce prestataire remettra un rapport circonstancié qui caractérisera la situation existante et proposera des solutions permettant un fonctionnement harmonieux des services du Greffe.

Là aussi, il restera à voir quelles suites seront données et quel sera l’avenir du greffier.