Nouvelle réglementation pour les brocantes à Liège

Du neuf dans le monde des brocantes organisées par la ville de Liège: celle de Saint-Pholien le vendredi et celle de Saint-Gilles le samedi. Depuis le 1er janvier, les brocanteurs qui ne disposent pas d'un registre de commerce ne peuvent plus obtenir un emplacement fixe, à l'année.

Il faut savoir que sur la centaine d'abonnés que compte par exemple la brocante de Saint-Pholien, seul une septantaine disposent d'une carte d'ambulant et paient la TVA et l'ONSS. La trentaine d'autres abonnés se présentent comme brocanteurs amateurs. Présents également toutes les semaines, ils n'ont pas les mêmes contraintes fiscales. C'est une forme de concurrence déloyale.

Ce sont eux qui sont visés par cette nouvelle règlementation qu'impose la Région wallonne et que vient d'adopter la ville de Liège. Désormais, s'ils ne ne mettent pas en ordre, ces brocanteurs n'auront plus d'emplacements attitrés à Saint-Pholien et à Saint-Gilles. Ils devront désormais se contenter des places restantes, par tirage au sort, le matin même, comme les particuliers qui viennent de manière occasionnelle. Le risque est de ne pas obtenir d'emplacement, ce qui pourrait finalement dissuader ces brocanteurs de revenir.

Du côté des pros -abonnés en règle-, les avis sont mitigés: "Je trouve que cette nouvelle réglementation, c'est un bien. Des gens venaient vendre ici toutes les semaines et ne payaient aucune taxe, c'était un peu déloyal. Mais la brocante de Saint-Pholien risque de perdre des exposants, ce qui attirera moins de clients" craint un habitué qui vend à Saint-Pholien depuis 25 ans. "Les exposants qui ne sont pas en ordre vont aller autre part qu'à Liège, sur les brocantes occasionnelles ou annuelles. Donc ça risque de tuer le marché !", redoute un autre pro présent depuis un quart de siècle également à Saint-Pholien. Il pourrait donc y avoir à l'avenir moins d'affaires conclues sur les brocantes liégeoises.