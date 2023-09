Nouvelle recrue pour le Standard : Kawal Sowah est prêté par le Club Bruges

Le Standard continue de s’activer en cette fin de mercato et vient d’annoncer l’arrivée de Kamal Sowha, prêté par le Club Bruges.

À Bruges depuis 2021, l’international ghanéen s’était notamment fait remarquer sous les couleurs d’OHL auparavant. Sur une voie de garage chez les Blauw en Zwart où il n’a pas joué une minute cette saison, Sowah est donc prêté au Standard avec option d’achat et retrouve Carl Hoefkens, qu’il a connu l’an dernier à Bruges.

"Kamal va renforcer notre secteur offensif et augmenter la concurrence au sein du groupe. Son expérience du championnat belge, ses qualités techniques et physiques, sa vitesse et sa percussion vont être des atouts supplémentaires pour notre équipe", a expliqué dans un communiqué Fergal Harkin, le directeur du football du club, dans un communiqué.