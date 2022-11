Nouvelle recrue de choix pour UAE Emirates : Jay Vine débarque à la cour de Pogacar

Alpecin – Deceuninck a également réagi à cette annonce après avoir perdu son coureur, qui était pourtant sous contrat avec l’équipe belge.

"Jay Vine avait un accord avec notre équipe jusqu’à fin 2023. On aurait voulu le garder plus longtemps avec nous mais nous respectons sa volonté de nous quitter plus tôt que prévu. Jay est la preuve que la Zwift Academy fonctionne. […] S’il pense qu’il peut se développer plus vite en tant que coureur de classement général chez UAE, nous ne voulons pas le priver de cette opportunité", a écrit Alpecin-Deceuninck.