Nouvelle récolte de vivres des Restos du Coeur avec la possibilité de faire un don en ligne

Ce mardi débute une campagne de récolte de vivres, organisée par les Restos du Coeur. A Charleroi, il sera possible de donner des boîtes de conserve, pâtes et autre café ou savon et couches pour bébé au Cora de Châtelineau ce vendredi et samedi toute la journée jusqu'à 21h.

Mais pour les généreux qui ne peuvent pas se rendre dans un point de récolte comme celui de Châtelineau par exemple, il est possible de faire un don en ligne, car cette récolte de vivres est aussi virtuelle. "Il suffit de se rendre sur le site des Restos du Coeur. Là, il y a un onglet "campagne virtuelle" ", indique Céline Pianini, directrice des Restos du Coeur à Charleroi.

Le site est accessible ici : www.restosducoeur.be. Cet onglet "campagne virtuelle" se présente comme une liste de courses. "Cette liste de courses représente les besoins actuels dans les différents restos du coeur de Belgique", ajoute la directrice. "C'est un don financier mais vous pouvez simuler cet achat. Les achats seront effectués ensuite par la Fédération des Restos du Coeur. L'idée, c'est de faire votre panier de dons. Donc si vous avez envie d'offrir essentiellement des pâtes, vous pouvez. Si par contre vous avez envie de constituer un repas avec les pâtes, la sauce, les épices pour agrémenter cette sauce, vous pouvez aussi. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Si vous choisissez d'offrir des produits d'hygiène, vous pouvez offrir 40€ de savon par exemple. Mais c'est vraiment à vous de constituer le panier".

Cette campagne virtuelle est accessible jusqu'au 02 avril.