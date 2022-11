Nouvelle prolongation de la non-potabilité de l’eau ce mercredi à Hodeige

La consommation de l’eau du robinet reste non potable pour 24 heures de plus à Hodeige, dans la commune de Remicourt. C’est ce qu’annonce la SWDE (Société wallonne de distribution de l’eau). Des traces de contamination bactérienne ont de nouveau été trouvées dans un échantillon prélevé lundi dans la rue Maladrie. Or comme cette rue n’est pas située en bout de réseau, c’est l’ensemble de celui-ci qui continue à faire l’objet d’un avis de non-potabilité jusqu’à mercredi en milieu de journée.

Plus de 600 habitants ont été impactés par la pollution de l’eau et l’Aviq leur conseille de se faire vacciner contre l’hépatite A s’ils possèdent une immunité faible.