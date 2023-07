Nouvelle pleine lune, nouveau morceau pour Peter Gabriel !

Écrite et produite par Peter Gabriel, " So Much " propose un arrangement de cordes de John Metcalfe et des contributions de Tony Levin à la basse, de David Rhodes à la guitare et des chœurs de Melanie Gabriel, la fille de Peter. La chanson a été enregistrée aux Real World Studios, à Bath, ainsi qu’à The Beehive et British Grove, à Londres. Ce mois-ci, la première version que vous pourrez entendre est le Dark-Side Mix, par Tchad Blake. Il fait partie du futur album I/O dont on ignore toujours la date de sortie.

" J’essayais délibérément de ne pas être malin avec cette chanson. Je voulais un refrain très simple, mais dont l’harmonie et la mélodie aient une certaine substance. Quelque chose de facile à digérer, mais avec un peu de caractère. "

" " So Much " parle de mortalité, de vieillesse, de tous ces sujets brillants et joyeux, mais je pense que lorsque vous arrivez à mon âge, soit vous fuyez la mortalité, soit vous y plongez et vous essayez de vivre pleinement votre vie, et cela me semble toujours avoir beaucoup plus de sens. Les pays qui semblent les plus vivants sont ceux où la mort fait partie de la culture".