Nouvelle phase de travaux place Maurice Servais à Namur et changement de sens de circulation

A partir du lundi 31 janvier, une nouvelle phase du chantier de la Place Maurice Servais débutera. Cette nouvelle phase de travaux va impacter la circulation dans les rues avoisinantes. La circulation sera interdite rue des Echasseurs. L’accès au parking Gifar restera possible. La circulation rue des Brasseurs est inversée. Elle s’effectuera donc dans le sens rue J. Saintraint vers la rue Bailly. La portion de la rue des Brasseurs située entre la rue du Pont et la rue Bailly reste dans le sens de circulation rue du Pont – rue Bailly pour permettre notamment l’accès au parking Gifar. Pour accéder aux commerces de la place Maurice Servais et de la rue des Echasseurs, les déplacements devront s’effectuer à pied. Ces modifications et interdictions de circulation seront d’application durant cette nouvelle phase de travaux qui doit durer trois mois.