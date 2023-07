Nouvelle organisation à la tête des Francos, Yoann Frédéric directeur, et Charles Gardier à la programmation

Du 20 au 23 juillet prochain se déroulera la 28e édition des Francofolies de Spa, un événement à la tête duquel on retrouvera cette fois un nouveau directeur. Yoann Frédéric a en effet succédé à Jean Steffens et Charles Gardier, codirecteurs et cofondateurs.

Ce dernier s’est montré heureux de cette évolution, lors d’une conférence de presse mercredi. "L’organisation de ce festival, c’est une somme de stress mais aussi un plaisir masochiste", a raconté avec humour le nouveau directeur. "J’ai grandi dans la région et connu la première édition en 1994, puis j’ai fini par travailler pour le festival", a retracé Yoann Frédéric. "L’événement est urbain et, pour cette édition, j’ai pris le parti de renforcer cette identité. Pour moi, le centre-ville est un allié, à l’inverse d’autres festivals qui tentent de s’en écarter."