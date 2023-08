Nouvelle opération de police à la gare de Bruxelles-Midi, une soixantaine de policiers mobilisés

Après une opération il y a quelques jours et une soixantaine d’interpellations, une nouvelle opération est en cours dans à la gare de Bruxelles-Midi.

Une opération de moindre ampleur avec une soixantaine de policiers présents contre 200 samedi dernier. A l’intérieur de la gare, la police des Chemins de Fer a procédé à des contrôles d’identité, aux côtés d’agents en civil et d’agents de Sécurail et de l’Office des Etrangers. Une action conjointe menée en partenariat avec la zone de police Midi, présente à l’extérieur de la gare. Selon le porte-parole de la police fédérale, Régis Kalut, ces contrôles seront désormais plus réguliers dans et autour de la gare.

La précédente opération faisait suite à l’annonce d’une série de mesures pour améliorer la sécurité autour et dans la gare. Car dans le quartier, un sentiment d’insécurité grandi.

A la mi-août, la CEO de la SNCB, Sophie Dutordoir, tirait la sonnette d’alarme et demandait un renforcement de la sécurité. La SNCB avait formulé deux demandes dans un courrier, adressé au ministre-président de la Région de Bruxelles-Capitale, Rudi Vervoort (PS), au ministre fédéral de la Mobilité, Georges Gilkinet (Ecolo), à la ministre fédérale de l’Intérieur, Annelies Verlinden (CD&V), et aux bourgmestres de Saint-Gilles et d’Anderlecht, Jean Spinette (PS) et Fabrice Cumps (PS).

Le ministre-président bruxellois Rudi Vervoort (PS) sera d’ailleurs auditionné mi-septembre devant la commission Affaires intérieures du Parlement bruxellois au sujet de l’insécurité dans et autour de la gare du Midi.