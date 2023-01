Nouvelle offensive hivernale: les épandeuses sont en action en province de Liège

Prudence ce matin sur les routes, le pays est placé en alerte orange, dans toutes les régions. La phase de vigilance est activée en Wallonie. Avec l'eau tombée ces derniers jour et la chute de températures. Les routes peuvent être glissantes. Sans compter les chutes de neige tombées sur les hauteurs.

Actuellement, ces chutes de neige se produisent encore au dessus de 400 m notamment à la Baraque Fraiture. Durant ces prochaines heures, des périodes neigeuses se manifesteront dès 350 m d'altitude. L'accumulation se poursuivra au-dessus de 500 m.

Les épandeuses sont de sortie

Affecté à la Régie de Stavelot (Signal de Botrange,...) Jonathan Albert était au volant de son épandeuse depuis 19h00 hier soir, il y est resté jusqu'à 7H00 ce matin. "Le problème qu'on a eu cette nuit, c'est qu'il avait bien plu la journée et les chaussées ont givré de suite. Dès qu'il a neigé, ça a tourné à glace. On travaille depuis hier soir pour remettre les routes en ordre mais c'est assez compliqué quand il y a peu de trafic. Pour le moment, il y a une dizaine de centimètres de poudreuse, c'est bien tombé en peu de temps. Les voiries sont dégagées à basse altitude mais sur les hauteurs c'est plus délicat. On peut réellement parler d'une nouvelle offensive hivernale"

Sur une nuit, chacune des sept épandeuses de la Régie de Stavelot peut sécuriser une centaine de kilomètres de nationales. A Liège, on est sur le pont également: le service d’épandage de la ville était actif depuis 4 heures du matin.