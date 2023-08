Nouvelle nuit agitée à Oupeye : des casseurs ont tenté "d’attirer la police dans des guets-apens"

La commune Oupeye dans la province de Liège n’a toujours pas renoué avec le calme la nuit dernière, après qu’un policier a abattu un jeune homme circulant en quad. Le jeune conducteur a foncé sur un policier lors d’un contrôle vendredi et l’a renversé avec son quad, prenant la fuite. Le second policier présent a alors tiré et tué le conducteur. Depuis ce contrôle qui a tourné dramatiquement, des incidents ont éclaté la commune et ont même essaimé à Herstal.

"L’atmosphère était assez tendue (la nuit dernière, ndlr) avec des petits groupes mobiles de casseurs qui cherchaient à en découdre avec la police et à les attirer dans des véritables guets-apens", a déclaré ce lundi matin le bourgmestre d’Oupeye Serge Fillot. Le bourgmestre a par ailleurs précisé qu’il n’y avait eu ni arrestation ni blessé la nuit de dimanche à lundi mais deux véhicules de police ont été endommagés.

À Oupeye, l’interdiction de rassemblement de plus de 4 personnes restera d’application jusqu’à lundi prochain. Les deux policiers impliqués dans les évènements de vendredi, seront auditionnés ce lundi. Le comité P s’est également saisi du dossier pour tenter d’éclairer les circonstances dans lesquelles l’un des deux policiers a fait usage de son arme et a abattu le jeune homme.