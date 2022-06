Nouvelle mobilisation du GRACQ pour réclamer des aménagements cyclistes sur la N4

Une centaine de cyclistes du GRACQ ont roulé ce week-end sur la N4 pour demander des aménagements pour les vélos entre Namur et Wavre dans les deux sens. L’association rappelle ce matin dans l’Avenir que vu le prix des carburants, de plus une plus de personnes pensent au vélo pour se déplacer mais elles hésitent à franchir le pas parce qu’elles craignent de se faire renverser. D’où l’importance de faire des aménagements sécurisés.

Il y a un an, 200 cyclistes s’étaient déjà rassemblés afin de demander ce couloir sécurisé pour les vélos. A l’époque des promesses avaient été faites. La Région wallonne envisageait la construction d’une autoroute vélo mais rien ne s’est concrétisé jusqu’ici.

On sait désormais que le dossier avance : un bureau spécialisé a été chargé de faire une étude de faisabilité. Elle devrait débuter bientôt et durer six mois. Les communes et le GRACQ seront associés au processus. Selon l’échevin Ecolo de Gembloux Gauthier Le Bussy qui a eu un échange avec le ministre Henry, on devrait y voir plus clair au printemps prochain. Toutes les options seront identifiées. Quand la solution la plus pertinente sera choisie, de nouvelles analyses seront réalisées en profondeur. Selon la Meuse qui relaye également cette mobilisation, certains tronçons seront plus facilement aménagés. Cela dépend si ils appartiennent à la Région ou aux communes. Ce matin dans le quotidien, le GRACQ le regrette estimant qu’il faut au moins un tronçon complet pour relier l’un des deux pôles Namur-Gembloux et Louvain-la-Neuve-Wavre.