Nouvelle mobilisation contre le projet d’ordonnance "Bruxelles numérique" de Bernard Clerfayt

Plusieurs associations de la société civile bruxelloise, soit près de 400 personnes selon la police, sont descendues une fois de plus dans les rues de la capitale belge pour dénoncer le projet d’ordonnance "Bruxelles numérique" porté par le ministre bruxellois de la Transition numérique Bernard Clerfayt (DéFi).

Le texte, qui vise à rendre intégralement disponibles en ligne les services administratifs régionaux et communaux, est pointé du doigt par le secteur associatif bruxellois depuis plus d’un an. Ce 10 octobre, une plateforme regroupant plus de 200 associations se mobilise à nouveau. Après une rencontre au cinéma Nova en matinée, une manifestation a débuté à la place de l’Albertine. "STOP au numérique par défaut", peut-on lire sur une pancarte.