Nouvelle manifestation des taxis à Bruxelles : des perturbations sont attendues

Une nouvelle manifestation des taxi est prévue aujourd'hui à Bruxelles.

Les taxis veulent en tout cas perturber la circulation sur deux des principales entrées dans la Région bruxelloise : L’Avenue Charles Quint à la sortie de l’autoroute E40 à l’ouest et Delta à l’arrivée de la E411 à l’est.

Mais actuellement rien à signaler du côté de Delta et il y a environ 10 manifestants du côté de l'entrée Charles Quint.

Ils étaient à l'arrêt en bande de droite ce qui a crée des ralentissements jusqu'au ring.

UPDATE 08h15 :

A présent ils démarrent version escargot vers la basilique et vont emprunter la petite ceinture et les tunnels en version lente.

UPDATE 09h35 :

Situation compliquée du côté de l'entrée ouest de Bruxelles depuis d'E40

On note des perturbations sur la rue Charles Quint avec une circulation quasi à l'arrêt sur 4 km puisque vous perdez presque 1 h vers la Basilique

et des files également aux alentours de la basilique et le cortège s'avance sur la petite ceinture vers le midi.

Le secteur est à éviter autant que possible!

UPDATE 10h15 :

On note des embarras de circulation sur la petite ceinture avec 30 min perdues entre Koekelberg et le tunnel Arts loi vers le midi

UPDATE 11h20 :

FIN