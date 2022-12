Nouvelle manifestation des syndicats à Bruxelles le 16 décembre

La CSC a également décidé mardi, après plusieurs contacts et un bureau national, de mener une action en front commun syndical avec la FGTB et la CGSLB le 15 décembre dans la capitale, selon un porte-parole du syndicat chrétien.

La participation de la CGSLB n'est cependant pas encore certaine. Une réunion était en cours mardi après-midi pour déterminer la position du syndicat libéral, indiquait ainsi un porte-parole.

Le choix d'organiser une manifestation à cette date n'est pas un hasard, explique Marie-Hélène Ska, secrétaire générale de la CSC. "Nous l'organisons pour interpeller les décideurs politiques quant à l'urgence de plafonner les prix de l'énergie alors qu'aura lieu le même jour un sommet européen à Bruxelles."

Le 9 novembre dernier, une journée nationale d'action et de grève générale avait déjà été organisée. La CSC et la FGTB - mais pas la CGSLB - avaient alors déjà mobilisé leurs membres pour réclamer un plafonnement des prix du gaz et de l'électricité et dénoncer la loi sur la norme salariale.