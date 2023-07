Nouvelle maison de repos à Grez-Doiceau : le CPAS a retravaillé son projet et vient d’introduire une demande de permis

Le CPAS de Grez-Doiceau a récemment introduit une demande de permis pour la construction d’une nouvelle maison de repos sur un terrain situé entre la ruelle des Foins et le sentier des Cinq Bonniers. Le dossier est désormais dans les mains du fonctionnaire délégué de la Région wallonne, qui doit en vérifier la complétude avant de l'examiner en détail. Une réunion d’information est déjà fixée au 30 août pour les habitants de la commune. L’enquête publique suivra normalement dans le courant du mois de septembre.

Le projet tel qu’il existe aujourd’hui est à peu de chose près celui qui a été présenté lors d’une autre réunion d'information organisée en janvier. Mais il n’a plus grand-chose à voir avec la première mouture recalée en 2020. La localisation n’a pas changé, mais tout le reste a été retravaillé en profondeur, pour répondre aux remarques et critiques formulées par la Région wallonne et par les riverains : intégration du bâtiment dans le quartier, gabarits, implantation sur le terrain, aménagement des abords, consommation d’énergie et mobilité notamment.

"Le bâtiment n’est plus qu’un rez plus un, explique Benoit Magos, président du CPAS. Il a glissé légèrement sur le terrain de sorte qu'il ne soit quasiment plus visible de la RN25 et on en a profité aussi pour casser la structure du bâtiment. On n’a plus de grandes lignes droites ou de grands couloirs, ce qui donne un esprit aux unités de vie. Il y a aussi une réflexion en cours sur la décoration et sur la signalétique. On va donner des thématiques, que ce soit des noms de continents, de villes ou de rues, avec une identité propre à chaque unité."