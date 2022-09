Nouvelle maison contemporaine très respectueuse de son environnement et de ses performances énergétiques

Cette semaine, Cédric et Virginie vous emmènent découvrir la maison de Marc et Xavier, un style très contemporain mais surtout très respectueux de son environnement. Sensibles à l’écologie, les propriétaires souhaitaient que la maison se marie avec le terrain. Pari réussi, à la foi écologique et moderne, cette belle maison comporte des panneaux solaires, une toiture végétalisée et est chauffée uniquement à partir d’un poêle à pellets ! Découverte ce samedi à 20h20 sur La Une.