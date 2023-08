Nouvelle ligne de bus touristique : le TEC vous fait voyager entre Bouillon et Orval

L'Agence Tourisme vous propose de voyager en Wallonie, en famille et sans voiture grâce aux lignes éVasion. Des nouvelles lignes de bus TEC qui circulent uniquement durant les mois de juillet et d’août et qui vous emmènent à la découverte des plus belles régions de Wallonie.

Le TEC a présenté sa première ligne touristique entre Bouillon et l’abbaye d’Orval. Un parcours de 63,5 km le long de la vallée de la Semois. "Une étude de fréquentation réalisée en 2015 a révélé la synergie entre les attractions touristiques de la région, en particulier entre Orval et Bouillon. Fort de ces constatations, le TEC a défini un parcours prioritaire le long de la vallée de la Semois, qui concentre la majorité des équipements touristiques, du patrimoine naturel et bâti d’intérêt", indique la société de transport en commun.