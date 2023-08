Nouvelle importante saisie de médicaments dans le quartier Nord de Bruxelles

Les policiers de la zone Bruxelles-Nord ont saisi, entre le 11 et le 20 août, 379 pilules de médicaments, dont 223 de Lyrica et 59 de Rivotril, a annoncé la zone mardi. "Il faut savoir que ces deux médicaments, disponibles uniquement sur ordonnance et vendus en pharmacie, sont connus pour leurs effets addictifs et désinhibiteurs", a-t-elle précisé. "Combinés à l’alcool, ils peuvent influencer négativement le comportement de certaines personnes".

Les policiers ont en outre saisi une somme de 1.745 euros, une quantité de 68,19 grammes de cannabis et 57 pilules d’ecstasy. Ils ont procédé à l’arrestation de 23 personnes, dont 14 personnes pour trafic de drogue et trois pour vol avec violence en flagrant délit. "Le parquet de Bruxelles a ordonné la mise à sa disposition de 10 suspects.

Dans deux dossiers, il a saisi un juge d’instruction, qui a délivré deux mandats d’arrêt. Dans deux autres dossiers, une citation directe devant le tribunal a été signifiée", a précisé la zone de police Bruxelles-Nord. Cette opération s’inscrivait dans un plan de lutte contre les vols avec violence et la vente de stupéfiants dans le quartier Nord de Bruxelles.

"Les policiers sont présents quotidiennement dans le quartier. La zone de police Bruxelles-Nord souhaite ainsi contribuer à la tranquillité publique et au sentiment de sécurité pour tout le monde, ceci en luttant contre ces phénomènes sur son territoire", a commenté la police locale.