Nouvelle image d’un reste de fusée qui tombe dans l’atmosphère

La New Plymouth Astronomical Society a déclaré qu’une décharge de carburant était la cause la plus probable.

"La spirale qui a été vue dans le ciel ce soir vers 19h30 était très probablement une décharge de carburant ou un panache d’échappement d’un lancement de fusée SpaceX", expliquent-ils sur leur page Facebook.

La fusée libère son carburant, les tourbillons sont en fait causés par des traînées de vapeur réfléchies par le soleil, ce qui donne l’effet de tourbillon bleu.