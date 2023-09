L'essence sera à nouveau plus chère à la pompe demain/vendredi, indique jeudi le SPF Economie. Un litre d'essence 95 (E10) sera ainsi vendu au prix maximum de 1,888 euro, en hausse de 2,1 centimes, tandis qu'il faudra débourser au maximum 2,13 euros pour le litre d'essence 98 (E5), soit 2,1 centimes de plus qu'aujourd'hui. Le prix du gasoil de chauffage (50S) augmentera lui aussi, s'élevant à maximum 1,1026 euro (+1,92 centime) pour les commandes de plus de 2.000 litres.