Nouvelle grève mondiale pour le climat vendredi, y compris en Belgique

Une nouvelle action pour dénoncer l'inertie face aux changements climatiques, organisée par le mouvement international Fridays For Future, aura lieu vendredi dans plus de 80 pays, dont la Belgique, sous la devise "#PeopleNotProfit" ("Les gens, pas le profit"). Les personnes mobilisées réclameront à l'occasion de cette grève mondiale de véritables mesures pour le climat.

"Le scénario catastrophique dans lequel nous vivons est le résultat de siècles d'exploitation et d'oppression par le biais du colonialisme, de l'extractivisme et du capitalisme, un modèle socio-économique essentiellement défectueux qui doit être remplacé de toute urgence", dénonce Fridays For Future.

Dans ce "système (...), les nations riches sont responsables de 92% des émissions planétaires et les plus riches (soit 1% de la population mondiale) de plus du double des émissions de C02 produites par la moitié la plus pauvre de l'humanité", ajoute le mouvement, qui demande des réparations.