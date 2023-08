Nouvelle formule, favoris, beau contingent wallon : la Challenger Pro League redémarre

Parmi les forces en présence, Beveren, deuxième derrière le RWDM la saison dernière, est pointé comme le grand favori pour le titre tandis que Zulte Waregem et Ostende auront à cœur de rapidement faire l’ascenseur.

En plus des jeunes du Standard, la Challenger Pro League comptera trois autres clubs wallons avec Seraing, les Francs-Borains et le RFC Liège.

Relégués après une saison compliquée en D1A, les Serésiens veulent repartir sur de nouvelles bases et ont annoncé plusieurs arrivées, à l’image de trois joueurs en provenance de Metz ou encore un jeune gardien de 22 ans, Lucas Margueron, formé à Lyon. Christophe Lepoint a, quant à lui, décidé de prolonger l’aventure pour une saison supplémentaire chez les Metallos.

Du côté des Francs-Borains, la donne est différente avec cette montée historique en D1B. Après un mercato animé, le noyau semble être armé pour affronter cette saison, malgré quelques inquiétudes au niveau de la défense.

Même son de cloche au RFC Liège, lui aussi promu en D1B. Gaëtan Englebert, coach liégeois, a de nombreuses certitudes et est prêt à entamer l’aventure en Challenger Pro League, malgré un noyau qui semble manquer de profondeur.

La première journée débute vendredi à 20h00 avec deux rencontres : RSCA Futures-Beerschot et Seraing-SL16 FC. Samedi, le Lierse se rend au Club NXT à 16h00 et à 20h00, le RFC Liège et le Patro Eisden feront leur entrée en accueillant respectivement Dender et Deinze. Trois rencontres seront encore au programme dimanche avec Jong Genk-Beveren (13h30), Ostende-Lommel (16h00) et Zulte Waregem-Francs Borains (19h15).