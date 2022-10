Nouvelle formule de Jeudi en Prime sur La Une !

Chaque jeudi soir sur La Une, le Journal Télévisé de 19h30 est suivi d’un rendez-vous qui éclaire l’actualité politique du moment. Jeudi en Prime propose l’interview d’un quart d’heure d’une personnalité politique ou publique, menée par Nathalie Maleux et François De Brigode ou Thomas Gadisseux. Impertinence, indépendance, humour et franc-parler guident ce rendez-vous qui permet au téléspectateur d’approfondir sa connaissance de la vie politique de notre pays.

Une fois par mois, "Jeudi en prime" proposera un " face à face " entre deux personnalités politiques dans une véritable confrontation d’idées. Le But ? Éclairer la vie politique de notre pays et mieux comprendre, dans le contexte actuel tendu, pourquoi les décisions sont prises et avec quels arguments.

Ce jeudi 6 octobre à 20h05 sur La Une, Thomas Gadisseux recevra deux francophones en plateau : Raoul Hedebouw (PTB) et Georges-Louis Bouchez (MR).