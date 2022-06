Nouvelle fiscalité automobile : le gouvernement wallon s’est mis d’accord. La comparaison avant / après

Pour savoir qui paiera moins cher, il faut se tourner vers les chiffres communiqués par le ministre Henry. Sur base du parc automobile existant, du côté des véhicules neufs, 84 ; 9% auront une TMC moins élevée et 75,1% auront une TC moins élevée. Du côté des véhicules d’occasion, 73,9% auront une TMC moins élevée et 88% une TC moins élevée. Le ministre Henry estime que "le véhicule de Mr et Mme tout le monde, dans les modèles de voitures les plus populaires, n’est pas touché. La plupart du temps, il est même avantagé".

Le montant de la TMC diminuera aussi en fonction de l’âge des véhicules d’occasion, soit de 10% par an jusque 5 ans et de 5% par an au-delà de 5 ans et jusque 15 ans. "Il s’agit de ne pas pénaliser les citoyens qui n’ont pas les moyens de s’acheter un véhicule récent", communique le ministre.

Le choix de la motorisation électrique et hybride est aussi avantagé.

Un avantage spécifique sera aussi prévu pour les familles nombreuses qui doivent se diriger vers des véhicules plus spacieux (exonération de 100 euros).

Un plafond à 9000 euros a également été fixé pour la taxe de mise en circulation des véhicules les plus chers à la vente.

La réforme ne s’appliquera qu’aux nouvelles immatriculations (véhicules neufs ou d’occasion) à partir de septembre 2023, mais les personnes qui auront commandé leur véhicule avant mais se le verront livré après resteront dans l’ancien système.