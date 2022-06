Nouvelle fiscalité automobile : le gouvernement wallon s’est mis d’accord

Les partis du gouvernement wallon sont tombés d’accord ce week-end sur les lignes directrices de la réforme de la fiscalité automobile, qui entrera progressivement en vigueur à partir de septembre 2023 jusqu’en 2026. C’est ce qu’a annoncé ce lundi le ministre de la Mobilité Philippe Henry(Ecolo) sur Bel-RTL.

Le 10 juin dernier, dans l’émission Jeudi en Prime, le ministre Henry avait exposé sa vision de la future fiscalité automobile wallonne.

L’accord de gouvernement PS-MR-Ecolo prévoyait déjà que les taxes de circulation (TC) et de mise en circulation (TMC) soient revues, à fiscalité globale inchangée ("neutralité budgétaire"), pour les moduler en fonction des émissions de CO2 et encourager des voitures moins puissantes et moins lourdes, et dès lors moins polluantes.