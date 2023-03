Nouvelle exposition à l’espace gallo-romain d’Ath : "L’archéologie en Wapi ça existe aussi"

De premier abord, on associe souvent l’archéologie aux pyramides égyptiennes. Pourtant, la recherche scientifique des vestiges de l’humanité se pratique pour de nombreuses époques et partout dans le monde, même en Wallonie Picarde. Depuis février, une nouvelle exposition s’est installée à l’espace gallo-romain d’Ath : "L’archéologie en Wapi ça existe aussi". Le parcours fait lumière sur les fouilles réalisées dans la région et sur la riche histoire wallonne. Du Néolithique aux fortifications médiévales, jusqu’au XVIIIe siècle, les us et coutumes ont varié dans le temps, le parcours propose d’apprendre à connaître nos ancêtres wallons, leurs habitudes et activités mais aussi leurs apparats, leurs modes.

Pour cette remontée dans le temps, deux itinéraires sont proposés. Le premier est chronologique : une ligne du temps traverse les époques. Près de 300 objets sont exposés au côté de cette frise de 30 mètres et des reconstitutions permettent de plonger dans le quotidien de nos aïeux. La seconde est géographique, elle entraîne les visiteurs sur les chantiers de fouilles réalisées en Wallonie picarde de Tournai à Ath en passant par Lessines, et Antoing. La visite est documentée par des archéologues dont les connaissances sont exposées sur des écrans tactiles et dans des reportages réalisés par les antennes de télévision locales.

Informations pratiques

Jusqu’au 25 novembre 2023

L’espace gallo-romain

Rue de Nazareth 2, 7800 Ath