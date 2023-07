Nouvelle étape vers l'émission d'un bon d'Etat à un an

Les échéances de bons d’État sont habituellement de 3, 5, 8 ou 10 ans. L'arrêté du ministre des Finances Peter Van Peteghem (CD&V) rend possible l'émission de bons à un an, a confirmé son cabinet. Le ministre avait annoncé la semaine dernière le projet d'émettre, probablement en septembre, un tel bon dans le but de concurrencer les livrets d'épargne et d'inciter ainsi les banques à augmenter les taux d'intérêts proposés. Afin d'augmenter encore le rendement du bon d'État, le précompte mobilier pourrait être ramené de 30 à 15%. Cette réduction doit être discutée en conseil des ministres cette semaine.