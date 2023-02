Nouvelle étape pour le projet Rives Ardentes à Liège

Nouvelle étape pour le projet Rives Ardentes, l’éco-quartier en cours de construction sur le site de Coronmeuse. Une nouvelle demande de permis vient d’être introduite pour une partie du projet.

" Ça couvre une partie de l’îlot D1, qui est celui situé devant la darse, pour lequel on avait déjà déposé une demande de permis pour une maison de repos et une résidence service. Cette nouvelle demande couvre le solde de cet îlot. Ça comprend un immeuble de bureaux et du logement. On aura 84 appartements dans ce permis et des rez-de-chaussée commerciaux. C’est un immeuble avec 15 étages de logements ", détaille Valérie Loriaux, la porte-parole du consortium Neo-Legia, en charge du projet.

Une partie de projet qui prendra quelques années pour aboutir : " Le temps d’obtenir le permis, ce n’est pas avant deux ans et demi à trois ans ", estime-t-elle encore.