Nouvelle équipe pour Mark Cavendish : le sprinteur poursuit sa carrière chez Astana

Retrouvailles avec Vinokourov

Annoncé à l’entre-saison chez B&B Hôtels-KTM, Mark Cavendish s’était retrouvé privé d’équipe quand la formation bretonne a dû renoncer, faute de budget.

Pour sa 18e saison au sein du peloton professionnel, Cavendish rejoint donc finalement l’équipe Astana où il retrouvera Alexandre Vinokourov comme manager général, après avoir côtoyé de longues années le coureur kazakh sur les routes. Dans le communiqué de l’équipe, Cavendish sourit aussi à l’idée de rouler avec… les deux fils du champion olympique 2012, Alexandre et Nicolas, membres de l’équipe de développement. "J'ai roulé avec Alexandre et maintenant je vais rouler avec ses deux fils ! Je me souviens d'eux enfants, quand ils avaient l'âge de mon propre fils, rêvant de devenir coureurs cyclistes", s'amuse le Britannique dans le communiqué de sa nouvelle équipe.

A la poursuite du record de Merckx

"J’ai pu profiter d’une longue carrière déjà, mais j’ai toujours autant de joie quand je roule et j’ai toujours faim de victoires", a précisé Mark Cavendish, qui espère remporter des courses mais aussi pouvoir se réjouir des victoires de ses équipiers. Le sprinteur britannique est notamment à la poursuite du record de victoires d’étapes d’Eddy Merckx sur le Tour de France (34), qu’il a égalé lors de l’édition 2021.

"Mark Cavendish n’a pas besoin d’être présenté", estime pour sa part Alexandre Vinokourov. "C’est un vrai challenge pour nous d’accueillir un sprinteur comme lui dans l’équipe. On est prêts pour ça et ça nous ouvre de nouvelles possibilités. Mais les objectifs restent identiques : gagner sur toutes les courses, que ce soit des Classiques ou des étapes dans des courses à étapes et bien sûr sur les Grands Tours."

On se demande maintenant si Mark Cavendish dévoilera lui aussi ses talents de rappeur dans une vidéo de l’équipe kazakhe, désormais coutumière de l’exercice…