Nouvelle équipe, nouvelle voiture, nouveau coéquipier : 2023, l'année des grands changements pour Stoffel Vandoorne

Dans un peu plus d'un mois, Stoffel Vandoorne débutera la défense de son titre du côté du Mexique, première des 17 étapes de la saison 9 du Championnat du Monde de Formule E.

Le pilote belge, sacré avec Mercedes EQ en 2022, a rejoint l'équipe franco-américaine DS Penske avec l'objectif de se battre pour la victoire le plus rapidement possible. Mais les défis sont de taille cette saison : une nouvelle voiture, plus légère, plus puissante et plus rapide, la Gen3, succède à la Gen2 qui a permis à Stoffel Vandoorne de devenir Champion du Monde il y a quelques mois.

C'est donc à bord de la DS E-TENSE FE23 à la livrée "noir et or" qu'il retrouvera les paddocks la semaine prochaine, lors des essais officiels à Valence (13-16 décembre).

"Tout se passe très bien depuis mon arrivée chez DS Penske, mais c'est vrai que c'est un gros changement pour moi après avoir passé quatre ans chez Mercedes, car on s'habitue à comment travaille une équipe, souligne Stoffel Vandoorne. Du changement, donc, et pas mal de nouvelles personnes à rencontrer. J'ai eu l'opportunité de réaliser plusieurs tests avec l'équipe, de commencer à construire une relation avec eux. C'est une équipe qui a énormément d'expérience et qui aura toutes ses chances dans la course aux titres mondiaux. Mon nouveau coéquipier, lui, je le connais depuis un moment déjà : avec Jean-Eric Vergne, nous étions pilotes de réserve, ensemble, en F1, et ces quatre dernières années, nous avons roulé l'un contre l'autre en Formule E. Jean-Eric, c'était aussi un de mes principaux adversaires dans la lutte pour le titre la saison dernière. On ramène tous les deux énormément d'expérience à l'équipe, c'est une bonne chose. Il a gagné deux titres en Formule E, moi, j'ai gagné le dernier, je pense qu'on apportera beaucoup à l'équipe. C'est un plaisir de travailler ensemble."

"La Gen3, c'est très différent de la Gen2, a repris le Champion du Monde. C'est une toute nouvelle technologie, et les pneus sont très différents également (Hankook a succédé à Michelin en tant que fournisseur officiel de pneus de la Formule E, ndlr), je pense que c'est ce que change le plus le feeling dans la voiture. Mais tout le monde aura les mêmes pneus, on se battra donc à armes égales ! Il faudra adopter un différent style de pilotage, des réglages différents... Au début, ce sera un peu la découverte pour tout le monde, je pense que la première partie de saison servira avant tout à analyser, apprendre, et faire progresser la voiture. En tout cas, les compteurs se remettent à zéro la saison prochaine, et l'objectif sera de défendre mon titre. C'est sympa d'être Champion du Monde, personne ne pourra me l'enlever ! Mais le but, ce sera de gagner le prochain."