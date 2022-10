Nouvelle enquête “Martin Weill : Des jeunes et des dieux” sur Tipik

Les personnes LGBTQI + sont-elles maintenant acceptées dans la religion catholique ? Quelle place pour les femmes dans les synagogues orthodoxes ? La femme musulmane doit-elle être soumise à son mari, comme le prêchent certains influenceurs sur Tiktok ? Au travers des expériences de jeunes religieux et la parole de sociologues, historiens, philosophe, le documentaire Martin Weill : Des jeunes et des dieux répond à ces questions. On assiste au coming out de Marine, une fervente catholique au prêtre de sa paroisse lyonnaise. On participe à la formation de judaïsme pour les femmes de Myriam et Emile, deux rabbins orthodoxes modernes. On remarque l’engagement féministe d’Hanna, la responsable du département des femmes de la Grande Mosquée de Strasbourg. Et on découvre le parcours de nombreux autres jeunes qui dépoussièrent les institutions religieuses.

Une enquête de Martin Weil à voir ce mardi 25 octobre à 20h05 sur Tipik, et en replay sur Auvio.