Depuis quelques années, la définition du bonheur de la nouvelle génération a évolué... Dans un monde au futur incertain, chacun cherche une nouvelle manière d'être heureux hors des sentiers battus et du confort matériel.

Martin Weill et ses équipes sont partis aux 4 coins de la planète à la recherche de ces nouveaux explorateurs du bonheur. Ils ont entre 20 et 30 ans et ils ont radicalement changé de vie.