Nouvelle édition du Farm Aid : Nathaniel Rateliff, Dave Matthews, Bob Weir, Willie Nelson et d’autres aux côtés de Neil Young

Farm Aid présentera ces acteurs innovants du climat sur la scène du Farm Aid tout au long de l'événement. Alors que les agriculteurs et les défenseurs de l'agriculture et de l'alimentation convergent de tout le pays pour le festival annuel, le Farm Aid organisera d'autres événements en amont du festival pour mettre en lumière leur travail.

"Les agriculteurs familiaux ont les solutions à certains de nos défis les plus difficiles", a déclaré Willie Nelson dans un communiqué. "Face au changement climatique, les agriculteurs de l'Indiana, du Midwest et de tout le pays pratiquent une agriculture plus résiliente, qui permet se conserver des sols sains et de protéger l'eau. "

Dans le courant du mois, Willie Nelson, le futur membre du Rock and Roll Hall of Fame entamera sa tournée Outlaw Music Festival Tour, qui durera jusqu’en octobre avec une série d’artistes tels que Robert Plant et Alison Krauss, les Avett Brothers, John Fogerty, Margo Price, Kurt Vile, Kathleen Edwards et bien d’autres encore.

Neil Young, de son côté, a annoncé qu’il sortirait enfin son légendaire album "perdu", Chrome Dreams cet été. Cet album de 12 titres devait à l’origine sortir en 1977, mais il a fini par être mis de côté et n’a jamais vu la lumière du jour. Le 11 août, l’artiste présentera donc cet album dans sa forme originale.

Quatre des 12 titres sont des originaux, et beaucoup n’ont jamais été présentés sous forme enregistrée auparavant.