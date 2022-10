Nouvelle école, saison 2 : voici ce que l’on sait déjà

3. SCH a impliqué son public

Toujours fidèle au poste de vieil oncle sage dans l’arène Nouvelle école, SCH semble très impliqué dans son rôle du jury. Ces dernières semaines des images ont fuité et ont montré que les candidats sélectionnés par SCH pour aller défendre les couleurs de Marseille dans la compétition avaient également été soumis au public du S.

Et oui, alors qu’il était en pleine tournée à Rouen, le S a demandé à son public de choisir entre deux candidats : Randy et Vandeck. On sait donc que les deux candidats ont dû se frotter à la scène. Et pas face à n’importe quel public, celui de SCH. Et pas n’importe où non plus puisqu’à Rouen, il s’agit d’un Zenith. Enfin, c’est cru mais c’est vrai, c’est le public qui a choisi le candidat comme le montre cette vidéo du Huffington post.