Nouvelle école saison 2 : cette saison se cherche encore

Nous l’attendions, la saison 2 de "Nouvelle école" a débarqué sur Netflix ce mercredi. Pour rappel, "Nouvel école" c’est le premier télécrochet de musique spécialement dédié au rap, qui est désormais le genre le plus écouté au monde. Calqué sur la version US "Rythm & Flow", la version francophone a pour objectif de dénicher la nouvelle pépite du rap francophone à travers trois villes emblématiques : Paris, Marseille, Bruxelles. Le vainqueur de la saison 1 est belge, il s’appelle Fresh Lapeufra et a depuis sorti son premier album, "à l’abri" et son titre phare de la saison "Chop" est désormais certifié diamant.

Pour cette nouvelle saison, on retrouve les ingrédients qui ont fait le succès du programme. Les jurys, SCH, Niska et Shay se sont à nouveau donné rendez-vous pour être celui ou celle qui saura dénicher le meilleur talent. Mais la nouveauté, elle, risque d’arriver en retard.

Un cran plus loin

Cette année, les jurys ont voulu mettre la barre un cran plus haut. Dès les premières minutes du premier épisode, on sent que l’enjeu est là : il faut que cette nouvelle saison surpasse la première. Chacun des jurys étant également en compétition entre eux, ils vont redoubler d’efforts pour trouver la perle rare.

SCH va carrément mettre à rude épreuve deux candidats venus passer l’audition devant eux. En tournée au moment du tournage de l’émission, il a donné rendez-vous à deux candidats à Rouen sur scène. Leur épreuve ? Montrer ce qu’ils valent face à un public en délire. Pour Shay, l’idée c’est de sortir des sentiers battus. La Bruxelloise veut aller chercher la perle au bout du monde s’il le faut. En l’occurrence, elle s’envole pour la Martinique à la recherche "du rap antillais". Pour cela, qui de mieux pour l’accompagner que Kalash et la rappeuse Meryl ? Niska lui recherche des valeurs sûres et pour ça, rendez-vous au sein du média rap Booska-P.

Pour ce qui est des jurys, certaines critiques avaient été émises lors de la saison 1. Notamment le manque de profondeur et d’argumentation dans les remarques de certains membres du jury. Et bien, ces premiers épisodes nous laissent à penser que les critiques ont été entendues. On sent que les avis sont plus étayés et mieux construits. On sent également toujours leur complicité dans un esprit de compétition bon enfant. Le trio fonctionne.

De plus, parfois taxés d’avoir été trop gentils pour certains candidats lors de la saison 1, les jurys ici ne cessent de répéter que le laxisme, c’est fini, désormais ils seront bien plus sévères… Pour l’heure on attend de voir mais dans les prochains épisodes qui débutent le 24 mai prochain on devrait voir les candidats s’affronter lors de l’épreuve impitoyable des battles. Une épreuve qui ressemble un peu à une mort subite.