Nouvelle délocalisation de girafes menacées dans le sud-ouest nigérien

"Quatre girafes femelles ont été capturées (le 11 novembre à Kouré) et ont déjà été acheminées dans la réserve de Gadabédji", 600 km plus à l'est, a affirmé à le commandant Lamine Saïdou, un responsable des services nigériens des Eaux et Forêts dans la zone de Kouré. Le transport des girafes s'est fait par la route dans des "conteneurs bien aménagés" et "s'est bien déroulé", a-t-il assuré et elles ont pu être relâchées mercredi matin.

L'opération, dont le coût n'a pas été précisé, a été menée avec notamment l'appui d'experts du Sahara Conservation Fund (SCF), une ONG de protection de la faune, a-t-il indiqué.

C'est la deuxième opération de ce genre, après celle menée en novembre 2018, quand dix girafes dont sept femelles et trois mâles vivant à Kouré avaient été transférées, déjà à Gadabédji, une immense réserve située dans la région de Maradi (centre-sud). Trois des sept femelles ont, depuis, donné naissance à trois girafons entre mars et novembre 2022, selon le ministère nigérien de l'Environnement.