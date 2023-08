Nouvelle défaite pour le Standard face au Cercle après une prestation très décevante

Dans une situation très difficile, le Standard n’a pas su se relever et s’est incliné face au Cercle Bruges après une nouvelle rencontre mal maîtrisée (0-1). Au classement, les Liégeois se retrouvent en avant-dernière position.

Un petit but, un petit point et une position virtuelle dans les play-offs 3, le début de saison du Standard ressemblait à un cauchemar. Face au Cercle, dixième avant la rencontre, la victoire était donc impérative pour ne pas plonger définitivement dans une crise de grande ampleur.

Malgré cela, les Rouches ne semblaient pas conscients de l’importance de la rencontre tant leur première période a été… très triste. Si Price (15e) et Dragus (37e) ont tous les deux réussi à se procurer une occasion après un beau travail en solitaire, leurs tentatives étaient à chaque fois trop centrées pour inquiéter Warleson.

Heureusement pour eux, le Cercle a souvent loupé le coche pour mettre Bodart en danger, tantôt à cause d’une bonne intervention comme celle de Ngoy sur Denkey (34e), tantôt sur une passe trop imprécise. Durant une bonne partie de la première période, le déroulé du match ressemblait à une parodie, basée sur une succession des mauvais passes et une équipe du Standard quasiment incapable de ressortir proprement. Mais la plus grosse occasion de la première mi-temps était tout de même brugeoise sur une frappe de Somers après une belle action collective mais son tir était sur Bodart alors qu’il était en position idéale pour marquer (42e). Les deux équipes sont donc rentrées aux vestiaires sur un score nul et vierge plutôt logique au vu de la pauvreté technique générale.

Le début de la seconde période a été meilleur pour le Standard, sans que cela puisse faire lever des foules. Sur un centre de Balikwisha un peu trop long, Price a tout de même su en faire quelque chose mais pas mettre Warleson en danger (51e). Kanga a aussi eu droit à son occasion mais le nouveau venu n’a pas cadré sa tête (58e).

En face, le Cercle obtenait une superbe occasion via Minda qui s’est retrouvé seul face à Bodart mais il a buté sur le portier belge. Il a de toute façon été signalé en position de hors-jeu ensuite (67e). Mais le joueur équatorien s’en est vite remis. Dix minutes plus tard, il bénéficiait du très mauvais placement de Fossey pour être lancé vers le but de Bodart avant de l’ajuster pour ouvrir le score (77e). Dans le temps additionnel, Denkey pensait mettre fin au suspense sur une belle frappe, profitant d’une défense liégeoise complètement à la rue (90e+3). Mais le VAR a finalement annulé le but pour une position de hors-jeu. Le Standard était incapable de réagir et s’est finalement incliné sur la plus petite des marges (0-1).

Avec trois défaites en quatre rencontres, le Standard s’enfonce un peu plus dans la crise et se retrouve désormais en avant-dernière position. De son côté, le Cercle profite de son deuxième succès pour remonter au classement.