Nouvelle défaite pour le Club de Bruges en préparation, battu par Feyenoord

Après une défaite contre Zulte (0-1) et un succès contre le Beerschot (3-0), le Club de Bruges de Ronny Deila affrontait Feyenoord ce mercredi, une première rencontre en stage aux Pays-Bas pour les Gazelles. Encore en phase de tests et d’observations, le coach norvégien a commencé la rencontre avec une équipe qui pourrait ressembler au premier onze de la saison composée de Mignolet, Odoi, Mechele, Sylla, Seys, Onyedika, Rits, Vanaken, Yaremchuk et des deux nouvelles recrues : Skodras et Thiago.

C’est ce onze-là qui a encaissé les deux buts du Club, inscrits par Danilo et Igor Paixao à la 35e et 38e minute.

Pour la dernière demi-heure, Deila a aligné dix nouveaux joueurs et pas mal de jeunes : Sabbe, Ordonez, Willems, De Roeve, Da Silva, Sandra, Homma, Sowah, Bisiwu et Vermant.

Prochain rendez-vous pour les Brugeois, c’est samedi. Un duel contre un autre club néerlandais : G.A. Eagles.

Pour rappel, le Club débutera saison le 30 juillet prochain, face à Malines.