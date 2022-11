Nouvelle construction qui a l'âme d'une ancienne maison dans la région de la Roche en Ardenne

Bonne nouvelle pour les amoureux de Namur et de sa citadelle, Murmures Namur vous propose une suite hôtelière pour deux nichée au cœur même du quartier de la citadelle. Construite en 2019, elle a été conçue de manière épurée et intemporelle, ses murs miroirs reflètent la nature environnante pour le plus grand plaisir des hôtes.