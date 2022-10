Nouvelle composante à la Défense : "Le cyber, c’est un théâtre d’opération à part entière", assure Ludivine Dedonder

Mais pourquoi donc créer cette nouvelle armée ? Pour Ludivine Dedonder, le " cyber monde ", soit le monde informatique et numérique (pour la petite histoire, " cyber " vient du grec Kubernêtiké qui veut dire " gouvernail "), espace nous permettant d’avoir beaucoup de connaissances, " est aussi un lieu de vulnérabilité pour nos sociétés. Cyberattaques, désinformations, cybermenaces… Ce sont des situations auxquelles nous sommes de plus en plus confrontés ". Face à cela, la ministre préconise donc de se protéger et de maîtriser cet environnement numérique. " On ne parle pas d’un cyberespace militaire et d’un cyberespace civil. Il s’agit d’un cyberespace unique. Et c’est pour ça qu’on veut créer une composante " cyber " duale. Qui nous permette à la fois de protéger nos militaires mais aussi les systèmes non-militaires critiques – dits aussi vitaux — ". Il s’agira donc pour la Défense de missions d’infiltration et de contre-attaque si nécessaire.