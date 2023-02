Nouvelle caserne pour les pompiers de Verviers : le permis est délivré

Les travaux de la nouvelle caserne des pompiers de Verviers commenceront dans un an rue des Aulnes et devraient être terminés pour fin 2026. Cette nouvelle caserne, ça fait longtemps que les pompiers de Verviers en rêvaient. Elle sera implantée dans un quartier résidentiel, à la limite entre Ensival et Heusy, tout près des entrées d’autoroute.

Rue des Aulnes à Verviers, il y a une grande prairie en zone à bâtir. C’est là que viendra s’implanter la nouvelle caserne. L’emplacement est stratégique. "De là nous pouvons partir en renfort dans les autres communes" explique le commandant Quentin Grégoire. "On est très proches de l’entrée d’autoroute vers Spa, de l’entrée d’autoroute vers Battice, et des axes qui peuvent aller vers Jalhay, Ensival et Pepinster. Clairement, en termes de localisation, pour la zone de secours, ça se met vraiment bien.

On a plus de surface au sol que dans l’actuelle caserne du quartier des Hougnes. On a une dalle d’exercices qui permet de travailler sans empêcher la sortie des véhicules, on a une tour d’exercices qui permettra de faire de l’instruction interne."

La nouvelle caserne, en trois bâtiments, épousera les courbes du terrain, histoire de ne pas écraser les maisons aux alentours. Le permis vient d’être délivré. "Une fois qu’il sera analysé, on terminera le dossier de soumission pour pouvoir interroger les entreprises" détaille l’architecte Florence Delhasse du bureau AUPa. "Le dossier devrait être finalisé avant les congés du bâtiment, donc juillet 2023. En août, on lancera les soumissions, on récoltera les offres, on les analysera. On espère désigner les entrepreneurs d’ici la fin de l’année."

Les travaux doivent débuter début 2024 et s’achever fin 2026 pour 12 millions et demi d’euros déjà empruntés.