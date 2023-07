Nouvelle campagne pour la lutte contre la traite des êtres humains

Ce dimanche 30 juillet, c’est la journée mondiale de la lutte contre la traite des êtres humains. On estime à 11.000 le nombre de victimes d’exploitation en Belgique et à environ 50 millions celui dans le monde.

La Belgique qui fait pourtant ce qui est nécessaire, estime Ilias Chatzis, chef de la section de la traite des êtres humains et du trafic des migrants de l’Office des Nations unies contre la drogue et le crime : " La pandémie, la cybercriminalité et les conflits dans le monde ont amené à une situation qui est pire qu’avant. Nous avons de la criminalité organisée dans des pays où on ne la voyait pas il y a quelques années. On travaille beaucoup avec la Belgique et on est très satisfait des efforts qu’elle fait ", affirme-t-il.

Dans ce combat, des actions concrètes sont menées, notamment à Liège.

Liège qui compte un bâti dense comportant de nombreux immeubles, pour certains vétustes et divisés en petits logements, d’où une problématique qui se manifeste notamment sous la forme de marchands de sommeil.

Un plan d’action y est dédié depuis octobre 2022. 34 immeubles ont été contrôlés. Près de 250 procès-verbaux ont aussi été rédigés. Sur ces 34 immeubles, neuf ont été mis en vente par le propriétaire et cinq ont été saisis.

Des contrôles sont aussi opérés dans les établissements Horeca et magasins de nuit où l’on retrouve comme travailleurs un certain nombre de personnes en séjour illégal. Ceux-ci sont alors pris en charge par une asbl.

A Liège comme ailleurs en Belgique, on retrouve aussi de plus en plus de mineurs d’âge exploités sexuellement ou économiquement. Des jeunes de 13, 14 voire 15 ans.

Après Bruges puis Bruxelles, c’est à Liège qu’a été lancée hier la campagne 2023 "Blue Heart" contre la traite des êtres humains. Une ligne téléphonique d’assistance belge destinée aux victimes de la traite des êtres humains est d’ailleurs ouverte depuis lundi. Il s’agit du 078/055.800. Accessible 24 heures sur 24. Il existe aussi un site web traduit en 24 langues : stoptraite.be