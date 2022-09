Nouvelle campagne de vaccination contre le Covid : à Huy, les réservations affichent déjà complet

C’est ce lundi 12 septembre que la Wallonie démarre sa nouvelle campagne de vaccination contre le coronavirus.

Une nouvelle campagne automnale avec des vaccins adaptés au variant Omicron, et qui permettra aux personnes âgées, entre autres, de recevoir une nouvelle dose booster.

En province de Liège, celles-ci pourront notamment se rendre au centre de vaccination de Huy où les réservations affichent déjà complet.

Plus de 1000 vaccinations, rien qu’à Huy

"On est à ce jour à capacité maximum, c’est-à-dire qu’on va faire 1100 vaccins. Les jours qui vont venir se remplissent de plus en plus vite et vont arriver à capacité maximum aussi" explique Patrick Quinet, directeur médical.

Pour la ville de Huy, il s’agit de l’unique centre de vaccination, comme le confirme le directeur médical : "En ce qui concerne les centres adjacents, le premier est à Bierset, l’autre à Hannut, le troisième à Marche, et après, il faut aller à Namur. On est donc vraiment sur une population conséquente."

Mais le centre est bien rodé : "Maintenant, on a un an de vaccination dans les pattes, et on a l’habitude. On gère donc sans le moindre souci. Mais c’est clair que l’effervescence d’une ouverture, c’est toujours important."

Pour cette semaine de démarrage, un peu plus de 111.000 rendez-vous ont déjà été pris pour l’ensemble de la Wallonie.