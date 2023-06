Nouvelle campagne de vaccination contre le coronavirus à l’automne : est-elle vraiment nécessaire ? Quatre questions à un expert

Non, tout le monde ne doit pas forcément refaire un rappel, affirme notre expert : "L’EMA (l’Agence européenne du médicament) et le conseil supérieur de la Santé vont faire des recommandations pour des groupes prioritaires. Lors des précédentes campagnes Covid, il y avait des groupes liés à l’âge (plus de 60 ans et plus de 50 ans avec des facteurs de risques associés comme la consommation de tabac, d’alcool, ou l’obésité). Et cette fois encore, nous serons sur le même schéma. On rappelle que le Covid et ses variants causaient dans ces populations en particulier de nombreuses hospitalisations et des décès."

Pour tous les autres, jeunes et moins jeunes sans problèmes particuliers de santé, la revaccination ne sera pas recommandée.